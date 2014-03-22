Віта Семеренко увійшла в десятку кращих гонки переслідування на етапі Кубка світу з біатлону

Як повідомляє кореспондент УНІАН, українка порівняно зі спринтерською гонкою поліпшила свій результат на 26 місць.

За підсумками спринту Семеренко пішла на дистанцію під 34-м номером з відставанням від лідера на 1 хвилину 50 секунд. Тим не менш, по ходу дистанції вона зуміла обійти багатьох суперниць по швидкості, а на вогневих рубежах промахнулася лише одного разу - при першій стрільбі лежачи. У підсумку, українка відстала від переможниці на 1 хвилину 16 секунд, фінішувавши на 8-му місці.

Її сестра Валентина Семеренко фінішувала 22-ю, Наталія Бурдига - 40-ю, Марія Панфілова - 55-ю.

Переможницею гонки стала представниця Словаччини Анастасія Кузьміна, друге місце посіла Тура Бергер з Норвегії, третє - Ольга Вілухіна з Росії.

Як повідомляв УНІАН, у рамках змагань у Норвегії також сьогодні пізніше відбудеться чоловіча гонка переслідування, а в неділю - жіночий і чоловічий мас-старти.