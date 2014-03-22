"Донбас" виграв найдовший матч в історії КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця гра проходила на фоні поразки української команди напередодні в першому матчі серії з рахунком 2:5.

У другій грі "Донбас" відкрив рахунок вже на 5-й хвилині, коли Євген Дадонов вразив ворота суперника. Щоправда, наприкінці періоду, господарі завдяки дублю Петера Врани не тільки зрівняли рахунок, але й вийшли вперед 2:1.

У другому періоді, на 35-й хвилині, Євген Белухін зрівняв рахунок, але через півтори хвилини Лукаш Цингел знову вивів "Лев" вперед - 3:2. Остаточно відновити рівновагу за підсумками основного часу гри "Донбас" зумів на 55-й хвилині, коли Максим Якуценя закинув третю шайбу - 3:3.

В овертаймі все вирішилося лише в четвертому періоді - сьомому за ліком з початку гри. На 127-й хвилині Євген Белухін забив гол, який приніс донецькій команді перемогу - 4:3.

Таким чином, рахунок в серії до чотирьох перемог "Лев" - "Донбас" став нічийним, 1:1.

Наступний матч серії відбудеться 23 березня. Домашню гру "Донбас" проведе не в Донецьку, а знову в Братиславі, як постановила сьогодні Дирекція КХЛ. Гру перенесли з Донецька з міркувань безпеки. Раніше "Донбас" провів у Братиславі сьомий вирішальний матч серії плей-офф першого етапу проти "Динамо" (Рига), який виграв з рахунком 2:1.