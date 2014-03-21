«Будівельник» вийшов на друге місце в укрїинській баскетбольній Суперлізі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, команди зрівнялися за показниками перемог і поразок у турнірній таблиці, але у киян є перевага за додатковими показниками.

В матчі в Києві криворізький «Кривбас» зумів грати на рівних з вітчизняним грандом тільки в першій чверті. Вигравши стартову 10-хвилинку з різницею в 4 очки (27:23), баскетболісти з Кривого Рогу вже після 2-хвилинної перерви розгубили усю свою перевагу, програвши у другій чверті з рахунком 20:31. Після великої перерви кияни лише нарощували перевагу в рахунку - 25:19, 29:24. У підсумку, 108:90 на користь «будівельників". Кращим гравцем у складі команди-переможниці став американський легіонер ДеХуан Саммерс, який набрав у цьому матчі 28 очок.

У свою чергу, донецький клуб зіграв явно не на рівні своїх можливостей, вигравши лише одну з чотирьох чвертей - з різницею в 10 очок. Тим не менше, цього явно не вистачило для загальної перемоги - 72:81.

Таким чином, на даний момент у турнірній таблиці лідирує «Хімік» (Южний), у якого 19 перемог при 2 поразках. У «Будівельника» та «Донецька» ці показники становлять 16/6.