Хокейний клуб «Донбас» заявив протест на рішення КХЛ скасувати ігри в Донецьку

Про це йдеться в офіційній заяві клубу, наданому УНІАН прес-службою ХК "Донбас".

Зокрема, у заяві йдеться: "Жоден з пунктів Спортивного регламенту КХЛ не забороняє проведення матчів у ситуації, що склалася в Донецьку. Згідно п.3 статті 55 Спортивного регламенту КХЛ, ліга може заборонити проведення матчу лише у випадках оголошення комендантської години або введення надзвичайного стану в регіоні проведення матчу. Ні в Україні загалом, ні в Донецьку зокрема, такі заборонні заходи не введені і підстав для їх введення в Донецьку немає. Згідно з Пунктом 2 статті 55 Спортивного регламенту КХЛ, у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин, допускається зміни термінів і часу, але не місця проведення матчу. Заборона на проведення домашніх матчів також суперечить основним спортивним принципам Чемпіонату КХЛ нормам, які регламентують порядок проведення другого етапу Чемпіонату КХЛ".

Також в заяві підкреслюється, що проведенню матчів у місті ніщо не заважає: "21 березня делегація КХЛ відвідала Донецьк, вивчила ситуацію в місті в цілому і провела консультації з керівництвом Управління громадської безпеки ГУМВС України в Донецькій області. Незважаючи на позитивні результати переговорів з усіма службами, які беруть участь в організації матчу, а також отримання гарантій безпеки від клубу, від УМВС України в Донецькій області, Континентальна хокейна ліга прийняла безпрецедентне рішення про скасування матчів плей-офф у Донецьку".

Крім того, в заяві підкреслюється соціальна значимість проведення таких ігор: "Два роки тому ХК "Донбас" отримав запрошення стати членом Континентальної хокейної ліги. За два сезони клубом була проведена велика робота з популяризації хокею в Україні. Клуб досяг високих спортивних результатів, вийшовши в ½ фіналу Західної конференції. Незважаючи на складну ситуацію в країні, перші три матчі плей-офф КХЛ були проведені на високому рівні і не викликали у ліги ніяких нарікань. А роботі служб безпеки ХК "Донбас" була дана найвища оцінка. Рішення про скасування матчів плей-офф ми вважаємо необґрунтованим і протекціоністським, а всі доводи про скасування - надуманими і політизованими. Посилаючись на Циркуляр МЗС Росії, якого немає у відкритому доступі, і який, незважаючи на всі прохання клубу, не був пред'явлений - всі перелічені вище факти ставлять під сумнів об'єктивне ставлення до українського клубу КХЛ. Рішення КХЛ - це не просто удар по престижу українського хокею та роботі ХК "Донбас", але і повна неповага до вболівальників, які протягом останніх років разом з клубом переживали злети і падіння і писали історію хокею України".

Тим не менш, "Донбас" продовжить виступи в лізі: "ХК "Донбас" змушений прийняти умови ліги і провести матчі плей-офф другого етапу в Братиславі, але ми наполягаємо на тому, щоб керівництво КХЛ об'єктивно розібрався в ситуації і винесло обговорення цього питання на нараду Правління КХЛ найближчим часом".

Як повідомляв УНІАН, раніше "Донбасу" заборонили вдома грати сьомий вирішальний матч серії першого етапу плей-офф проти "Динамо" (Рига). Гра відбулася в Братиславі і завершилася з рахунком 2:1 на користь "Донбасу". Домашні матчі 1/2 фіналу Конференції Захід "Донбас" також проведе в Братиславі.