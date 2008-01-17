Кількість футбольних арбітрів зросте до п`ятьох
21:49, 17 січня 2008Спорт
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Судді з питань штрафного майданчика та лінії воріт
|Мішелю Платіні
Ідея належить особисто президентові УЕФА Мішелю Платіні, і спершу буде випробувана на молодіжних командах.
Щоб допомогти основній бригаді суддів, нові арбітри візьмуть під контроль ситуації в штрафних майданчиках у момент пробиття кутових і штрафних ударів, а також, радячись з головним арбітром через радіозв`язок, при фіксації взяття воріт.
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