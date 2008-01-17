Кількість футбольних арбітрів зросте до п`ятьох

УЕФА має намір випробувати нову систему суддівства матчів за участю двох додаткових арбітрів, які перебуватимуться за воротами, повідомляє прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій.

Ідея належить особисто президентові УЕФА Мішелю Платіні, і спершу буде випробувана на молодіжних командах.

Щоб допомогти основній бригаді суддів, нові арбітри візьмуть під контроль ситуації в штрафних майданчиках у момент пробиття кутових і штрафних ударів, а також, радячись з головним арбітром через радіозв`язок, при фіксації взяття воріт.