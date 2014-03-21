Президент ФК "Севастополь" вийшов з виконкому ФФУ через отримання громадянства Росії

Про це повідомляє севастопольський новинний портал ForPost.

Видання цитує заяву Красільнікова: «Прошу виключити мене, Красільнікова Олександра Львовича, з членів виконкому Федерації фубола України у зв'язку з входженням Криму та Севастополя до складу Російської Федерації. Як громадянин Росії, не можу виконувати обов'язки члена виконкому ФФУ».

У той же час Красільніков висловив подяку президенту ФФУ Анатолію Конькову і всьому виконкому федерації за спільну роботу, а також побажав їм подальшої плідної роботи на благо футболу України».

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Красільніков провів бесіду з Коньковим, на якій запевнив керівника ФФУ в тому, що докладе максимум зусиль, щоб ФК "Севастополь" завершив сезон в українській Прем'єр-лізі. Також він повідомив, що буде керуватися виключно регламентом ФІФА, УЄФА і ФФУ в питаннях подальшої долі клубу.