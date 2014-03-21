Юнацька збірна України з футболу зіграє в еліт-раунді Євро-2014

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації футболу України.

До Коїмбри, де і будуть проходити ігри нашої команди, головний тренер збірної Олег Кузнєцов взяв 18 футболістів.

Склад команди виглядає наступним чином: воротарі - Олег Стецьків («Карпати», Львів), Дмитро Фастов, («Динамо», Київ); захисники - Богдан Михайліченко, Сергій Чоботенко (обидва - «Динамо», Київ), Дмитро Шевченко, Ярослав Фурсов (обидва − «Шахтар», Донецьк), Василь Кравець («Карпати», Львів); півзахисники - Роман Лебедь («Карпати», Львів), Олександр Піхальонок, Володимир Грачов (обидва − «Шахтар», Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо», Київ), Віталій Бурко («БРВ-ВІК», Володимир-Волинський), Олексій Гуцуляк (УФК, Львів); нападники - Дмитро Саутін («Карпати», Львів), Ростислав Тарануха, Олексій Щебетун (обидва - «Динамо», Київ), Олексій Зінкевич («Волинь», Луцьк), Артур Авагімян («Шахтар», Донецьк).

Змагання еліт-раунду пройдуть у Португалії з 26 по 31 березня. Суперниками українців стануть збірні Португалії, Ісландії та Латвії. До фінальної частини ЧЄ-2014 вийде краща команда квартету.