Збірна України з фігурного катання буде представлена в трьох видах програми на чемпіонаті світу
15:33, 21 березня 2014Спорт
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Збірна України з фігурного катання буде представлена у трьох з чотирьох видів програми чемпіонату світу.
Чемпионат мира-2014 / wfc2014.jp
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Українська збірна буде представлена таким складом: Наталія Попова (жіноче одиночне катання), Яків Годорожа (чоловіче одиночне катання), Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик (парне катання).
Чемпіонат світу-2014 відбудется в Сайтамі (Японія) з 24 по 30 березня.
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