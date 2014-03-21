Збірна України з фігурного катання буде представлена в трьох видах програми на чемпіонаті світу

Збірна України з фігурного катання буде представлена у трьох з чотирьох видів програми чемпіонату світу.

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України. Українська збірна буде представлена таким складом: Наталія Попова (жіноче одиночне катання), Яків Годорожа (чоловіче одиночне катання), Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик (парне катання). Чемпіонат світу-2014 відбудется в Сайтамі (Японія) з 24 по 30 березня.

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