ФК «Севастополь» продовжує свої виступи у розіграші української Прем'єр-ліги

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Федерації футболу України за підсумками бесіди прездента ФФУ Анатолія Конькова з президентом республіканської Федерації футболу Криму Миколою Гостєвим і членом виконкому ФФУ, президентом ФК «Севастополь», Олександром Красільніковим.

Зокрема, у повідомленні зазначається: "Президент севастопольского клубу запевнив, що докладе усіх зусиль, щоб клуб успішно завершив другу частину чемпіонату України у сезоні 2013/2014, і буде керуватися виключно діючими нормами ФІФА, УЄФА та ФФУ".

Під час розмови президент ФФУ висловив своє ставлення до ситуації, яка склалася навколо Криму, зробив акцент на тому, що Федерація знаходиться поза політикою і попросив футбольних функціонерів керуватися виключно існуючими нормами ФІФА, УЄФА та ФФУ. Анатолій Коньков закликав до того, щоб вирішенням усіх конфліктних питань у регіоні займалися виключно політики.

За словами Анатолія Конькова, необхідно бути вкрай уважними у прийнятті футбольних рішень, оскільки у такий непростий час для України діють провокатори, які цілеспрямовано загострюють ситуацію навколо футболу. Глава ФФУ підкреслив, що футбол сьогодні як ніколи має об'єднувати людей з усіх регіонів нашої держави.