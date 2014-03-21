У чвертьфіналі Ліги Європи зійдуться "Ліон" і "Ювентус"

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Згідно з процедурою жеребкування посіву команд не було - будь-яка могла потрапити на будь-яку. Всі 8 кульок з назвами команд перебували в одному кошику.

Проводив жеребкування знаменитий у минулому італійський футболіст Чіро Феррара, який звів в одну пару "Ліон" і "Ювентус" під другим номером. В інших трьох парах зійдуться АЗ "Алкмаар" (Нідерланди) - "Бенфіка" (Португалія), "Базель" (Швейцарія) - "Валенсія" (Іспанія), "Порту" (Португалія) - "Севілья" (Іспанія).

Матчі 1/4 фіналу турніру пройдуть 3 і 10 квітня.