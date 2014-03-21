У чвертьфіналі Ліги Європи зійдуться "Ліон" і "Ювентус"
14:24, 21 березня 2014Спорт
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У штаб-квартирі Союзу європейських фтбольных асоціацій (УЄФА) в Лозанні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками якої центральною парою стало протистояння французького "Ліона" та італійського "Ювентуса".
Ліга Європи / uefa.com
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Згідно з процедурою жеребкування посіву команд не було - будь-яка могла потрапити на будь-яку. Всі 8 кульок з назвами команд перебували в одному кошику.
Проводив жеребкування знаменитий у минулому італійський футболіст Чіро Феррара, який звів в одну пару "Ліон" і "Ювентус" під другим номером. В інших трьох парах зійдуться АЗ "Алкмаар" (Нідерланди) - "Бенфіка" (Португалія), "Базель" (Швейцарія) - "Валенсія" (Іспанія), "Порту" (Португалія) - "Севілья" (Іспанія).
Матчі 1/4 фіналу турніру пройдуть 3 і 10 квітня.
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