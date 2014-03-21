"Баварія" і "Манчестер Юнайтед" зійдуться у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
13:54, 21 березня 2014Спорт
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У штаб-квартирі Союзу евроейский футбольних асоціацій (УЄФА) в Лозанні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де в одну пару були зведені німецька "Баварія" і англійський "Манчестер Юнайтед".
Ліга чемпіонів УЄФА / uefa.com
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Чинний переможець Ліги чемпіонів - клуб з Мюнхена - опинився в більш вигідному становищі, оскільки перший матч проведе в гостях у Манчестері, а матч-відповідь на своєму полі.
З інших пар зазначимо, що між собою зійшлися іспанські "Барселона" і "Атлетіко" (Мадрид). Крім того, фіналіст минулорічної Ліги чемпіонів німецька "Боруссія" (Дортмунд) зіграє з іспанським "Реалом" (Мадрид), а англійський "Челсі" (Лондон) з французьким "Парі-Сен-Жермен".
Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 1-2 і 8-9 квітня.
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