"Баварія" і "Манчестер Юнайтед" зійдуться у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Чинний переможець Ліги чемпіонів - клуб з Мюнхена - опинився в більш вигідному становищі, оскільки перший матч проведе в гостях у Манчестері, а матч-відповідь на своєму полі.

З інших пар зазначимо, що між собою зійшлися іспанські "Барселона" і "Атлетіко" (Мадрид). Крім того, фіналіст минулорічної Ліги чемпіонів німецька "Боруссія" (Дортмунд) зіграє з іспанським "Реалом" (Мадрид), а англійський "Челсі" (Лондон) з французьким "Парі-Сен-Жермен".

Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 1-2 і 8-9 квітня.