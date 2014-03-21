Оприлюднено склад лекоатлетичної збірної України на найближчі турніри зі спортивної ходьби

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФЛАУ, міжнародна матчева зустріч відбудеться 11-12 квітня у Подебради (Чехія), а Кубок світу 3-4 травня у Тайцані (Китай).

До складу делегації на матчеву зустріч увійшли 12 спортсменів - Антон Радько, Сергій Клеменчук, Александр Жолоб та Андрій Разгон (юніори, 10 км.), Тамара Стасюк, Іванна Данилюк (юніорки, 10 км.), Костянтин Пузанов, Андрій Ковенко, Владислав Лобченко, Сергій Світличний, Олександр Венгловьский (чоловіки, 20 км.), Валентина Мирончук, Наталія Концевич, Василина Вітовщик, Ольга Яковенко (жінки, 20 км.).

До складу команди на Кубок світу увійшли 16 спортсменів. Собчук Дмитро, Водвуд Андрій, Радько Антон (юніори, 10 км.), Суслик Ганна, Філюк Марія, Стасюк Тамара (юніорки, 10 км.), Дмитренко Руслан, Главан Ігор, Лосєв Іван, Коваленко Назар, Лященко Ігор, Пузанов Костянтин (чоловіки, 20 км.), Сахарук Ігор, Казанін Олексій, Банзерук Іван, Будза Сергій, Гречковський Андрій, Венгловський Олександр (чоловіки, 50 км.), Оляновська Людмила, Кашина Інна, Шумкіна Олена, Яковчук Галина, Яковенко Ольга та Мирончук Валентина (жінки, 20 км.).