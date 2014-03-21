НОК України виконує всі заявлені олімпійські програми

Як повідомили УНІАН в прес-службі НОК, про це Бубка заявив під час семінару з головами регіональніх відділень комітету.

«Дуже приємно, що зараз незважаючи на складну ситуацію в країні Національний олімпійський комітет і його осередки працюють консолідовано, злагоджено, ефективно. Це важливо, адже спорт і олімпійський рух завжди об’єднували людей і несли мир, єдність, добро і благополуччя», - наголосив Сергій Бубка.

Голова НОК відзначив, що в усіх областях зараз активно проводяться Всеукраїнські олімпійські проекти, спрямовані передусім на молоде покоління. Зокрема, йдеться про такі акції, як «Олімпійське лелеченя», «Олімпійські уроки», «Do like Olympians» та багато інших.

Загалом з початку року по всій Україні Національним олімпійським комітетом та його відділеннями проведено 149 заходів.

«Звичайно, зараз дуже непроста ситуація. Тому передусім будуть забезпечені фундаментальні напрямки роботи – підтримка спортсменів і тренерів, федерацій з олімпійських видів спорту, регіональних відділень та фізкультурно-спортивних товариств. Щодо розвитку олімпійського руху в регіонах та діяльності обласних відділень НОК, що є стратегічним напрямком нашої діяльності, то в повному і обов’язковому порядку будуть профінансовані передусім ті програми, що покликані забезпечити ефективну роботу. Разом з тим, інші програми також будуть збережені, але переформатовані в залежності від обставин», - відзначив президент НОК.