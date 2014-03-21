Тенісист Стаховський програв у першому колі супертурніру в Майамі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому матчі зустрічалися 79-й номер світового рейтингу Стаховський і 62-й - Куеррі. І спочатку шанси спортсменів були приблизно рівні.

Тим не менше, українець не зумів реалізувати свій єдиний брейк-пойнт, в той час як американець зробив два брейка. На рахунку українця чотири ейси і три подвійні помилки. Куеррі шість разів подав навиліт і двічі помилився на подачі.

Тепер рахунок їх особистих зустрічей став 3:0 на користь американця.

Як повідомляв УНІАН, турнір у США є одним з найпрестижніших у світі і входить у другу за значимістю категорію змагань після чемпіонатів «Великого шолома». З представників України в турнірній сітці в Майамі залишився лише Олександр Долгополов, який тижнем раніше на аналогічному турнірі в іншому американському місті Індіан-Уеллсі сенсаційно дійшов до півфіналу, обігравши в першому матчі найкращого тенісиста світу іспанця Рафаеля Надаля.