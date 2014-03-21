«Оклахома» виграла 50-й матч у регулярному чемпіонаті НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

«Оклахома» здобуває 50 і більше перемог за сезон в четвертий раз за останні п'ять сезонів. А у грі, що стала ювілейною переможною в нинішньому чемпіонаті, все вирішилося в другій і третій чверті. Після програної першої 12-хвилинки з мінімальним 4-очковим відривом - 21:25, команда повністю змінила гру, розгромивши опонента у другій і третій чвертях - 35:21 і 29:22. Щоправда, в останній чверті «Клівленд» впевнено виграв з перевагою в 10 очок - 27:17, але, для загального успіху, команді цього не вистачило.

Кращим гравцем матчу став Кевін Дюрант, який набрав 35 очок, зробив 11 підбирань і 6 передач.

Таким чином, на даний момент лідером регулярного чемпіонату НБА є «Сан-Антоніо Сперз» - 51 перемога при 16 поразках. У «Оклахоми» і «Індіани Пейсерз» - ці показники становлять 50/18.