«Сан-Хосе» виграв у матчі лідерів дивізіону НХЛ
10:19, 21 березня 2014Спорт
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Клуб Національної хокейної ліги «Сан-Хосе Шаркс» виграв у матчі лідерів Тихоокеанського дивізіону Західної конференції в «Анахайм Дакс» і вийшов на 2-е місце за набраними очками у зведеній турнірній таблиці ліги.
Патрік Марло / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.
Рахунок у грі відкрив кращий бомбардир «акул» Патрік Марло. Але, у другому періоді «качки» зрівняли рахунок завдяки точному кидку Маттьє Перро, а на початку третього вийшли вперед - гол на рахунку Теему Селянне. Тим не менш, завдяки голам Джо Торнтона і Брента Бернса «Сан-Хосе» зумів виграти цей матч з мінімальною перевагою - 3:2.
Таким чином, команда набрала 99 очок. «Шаркс» очолює турнірну таблицю Тихоокеанського дивізіону Західної конференції і ділить друге-третє місця в загальній таблиці ліги за кількістю набраних очок з «Бостон Брюїнз». Лідером чемпіонату залишається «Сент-Луїс Блюз» - 101 бал.
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