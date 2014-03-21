«Сан-Хосе» виграв у матчі лідерів дивізіону НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Рахунок у грі відкрив кращий бомбардир «акул» Патрік Марло. Але, у другому періоді «качки» зрівняли рахунок завдяки точному кидку Маттьє Перро, а на початку третього вийшли вперед - гол на рахунку Теему Селянне. Тим не менш, завдяки голам Джо Торнтона і Брента Бернса «Сан-Хосе» зумів виграти цей матч з мінімальною перевагою - 3:2.

Таким чином, команда набрала 99 очок. «Шаркс» очолює турнірну таблицю Тихоокеанського дивізіону Західної конференції і ділить друге-третє місця в загальній таблиці ліги за кількістю набраних очок з «Бостон Брюїнз». Лідером чемпіонату залишається «Сент-Луїс Блюз» - 101 бал.