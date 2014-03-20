"Лев" розгромив "Донбас" у першому матчі плей-офф чвертьфіналу КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була перша гра серії до чотирьох перемог.

"Лев" мав в цьому матчі беззаперечну перевагу в перших двох періодах. На 15-й хвилині рахунок відкрив Джастін Азеведо, а у другій 20-хвилинці Якуб Матаі, Іржі Новотни, Петр Врана і Патрік Закріссон забили ще чотири голи - 0:5.

Лише у третьому періоді донеччани трохи прийшли до тями і зуміли відквитати два голи. Відзначилися Віктор Захаров і Дмитро Кагарлицький.

Таким чином, рахунок у серії став 1:0 на користь "Лева".

Наступний матч відбудеться в Празі 21 березня.