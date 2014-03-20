"Лев" розгромив "Донбас" у першому матчі плей-офф чвертьфіналу КХЛ
22:23, 20 березня 2014Спорт
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У Празі завершився перший матч плей-офф 1/4 фіналу Континентальної хокейної ліги, у якому донецький "Донбас" був розгромлений місцевим "Левом" з рахунком 2:5.
ХК Донбас / hcdonbass.com
Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була перша гра серії до чотирьох перемог.
"Лев" мав в цьому матчі беззаперечну перевагу в перших двох періодах. На 15-й хвилині рахунок відкрив Джастін Азеведо, а у другій 20-хвилинці Якуб Матаі, Іржі Новотни, Петр Врана і Патрік Закріссон забили ще чотири голи - 0:5.
Лише у третьому періоді донеччани трохи прийшли до тями і зуміли відквитати два голи. Відзначилися Віктор Захаров і Дмитро Кагарлицький.
Таким чином, рахунок у серії став 1:0 на користь "Лева".
Наступний матч відбудеться в Празі 21 березня.
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