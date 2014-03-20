"Мотор" програв перший матч плей-офф гандбольної Ліги чемпіонів
У Дьорі (Угорщина) завершився перший матч плей-офф 1/8 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому запорізький "Мотор" програв німецькому "Кілю" з рахунком 28:31.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, домашній матч "Мотор" змушений був проводити на нейтральній майданчику за рішенням організаторів турніру через нестабільної ситуацію в Україні.
Перша в історії українського клубу гра плей-офф Ліги чемпіонів проходила у приблизно рівній боротьбі, де набагато більш досвідчені німці домагалися переваги лише у вирішальні моменти. Так, вони виграли кінцівку першого тайму - 16:14. Так само вони додали в кінцівці другого, по ходу якого "Мотор" неодноразово зрівнював рахунок. У підсумку - 28:31.
Кращими гравцями у складі українського клубу в цьому матчі стали російські легіонери Іналь Афлітулін (6 голів), Олег Скопінцев (5) а також українець Сергій Бурка (5).
Матч у Німеччині відбудеться 30 березня.