Матч УПЛ «Севастополь» – «Металіст» перенесено

Про це йдеться у офіційному релізі ПЛ.

Зокрема, у релізі зазначається: «Зважаючи на клопотання ФК «Металіст», у зв’язку із ситуацією, що склалася на території півострова Крим, та враховуючи позицію керівництва ФК «Севастополь» (президента Красильникова О.Л.), Дирекція Прем’єр-ліги постановила перенести проведення матчів 22-го туру головних та молодіжних команд «Севастополь» – «Металіст» на пізніший термін».

Нові дати і час початку будуть визначені додатково.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні керівництво та гравці футбольного клубу "Металіст" (Харків) направили клопотання до Прем'єр-ліги з проханням перенести гру 22-го туру чемпіонату проти ФК "Севастополь" з Севастополя на нейтральне поле через міркування безпеки. Проте, у керівництві «Таврії» зазначали, що команда готова проводити матч на своєму стадіоні і не бачить ніяких перешкод у проведенні гри.

Раніше з ініціативи ФК "Таврія" (Сімефрополь) був перенесений з Сімферополя до Києва матч 21-го туру Прем'єр-ліги "Таврія" - "Динамо", який відбувся на столичному НСК "Олімпійський".