Українець Семенов потрапив в Тор-15 спринтерської гонки етапу Кубка світу з біатлону
18:26, 20 березня 2014Спорт
0
У норвезькому Холменколлені завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках останнього етапу Кубка світу з біатлону сезону 2013/14, в рамках якої українець Сергій Семенов посів 15-е місце.
Яків Фак / sloveniatimes.com
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.
Семенов показав у цій гонці високу швидкість проходження дистанції. Допустивши 1 промах він лише на 52,6 секунди відстав від переможця. Інші українці виступили значно скромніше - Андрій Дериземля посів 51-е місце, Артем Прима - 54-е, Дмитро Підручний - 66-е.
Перемогу здобув словенець Яків Фак, слідом за ним фінішували росіянин Дмитро Гаранічєв і швед Бьорн Феррі.
Раніше відбулася жіноча спринтерська гонка, де краща з українок - Марія Панфілова - зайняла 15-е місце.
Як повідомляв УНІАН, у рамках останнього в цьому сезоні етапу Кубка світу також відбудуться чоловіча і жіноча гонки переслідування (в суботу) і мас-старти (в неділю).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter