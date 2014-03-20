Українські біатлоністки не потрапили в десятку кращих спринтерської гонки на етапі Кубка світу
15:38, 20 березня 2014Спорт
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У норвезькому Холменколлені стартував заключний етап Кубка світу з біатлону сезону 2013/14, де в спринтерській гонці українки не змогли потрапити в десятку кращих.
Дарина Домрачева / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.
Краща з українок - Марія Панфілова - допустила один промах на вогневому рубежі і відстала від переможниці на 1 хвилину 13,93 секунди, зайнявши 15-е місце. 18-ю фінішувала Валентина Семеренко, 30-ю Наталія Бурдига, 34-ю Віта Семеренко, 65-ю Юлія Джима, 87-ю Ольга Абрамова.
Переможницею гонки стала триразова чемпіонка Ігор-2014 в Сочі Дар'я Домрачева з Білорусі. Слідом за нею фінішували норвежка Тура Бергер і Сюзан Данклі з США.
Пізніше сьогодні відбудеться чоловіча спринтерська гонка.
Кубок світу завершиться у вихідні, коли відбудуться чоловіча і жіноча гонки переслідування (субота) і мас-старти (неділя).
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