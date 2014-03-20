Українські біатлоністки не потрапили в десятку кращих спринтерської гонки на етапі Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

Краща з українок - Марія Панфілова - допустила один промах на вогневому рубежі і відстала від переможниці на 1 хвилину 13,93 секунди, зайнявши 15-е місце. 18-ю фінішувала Валентина Семеренко, 30-ю Наталія Бурдига, 34-ю Віта Семеренко, 65-ю Юлія Джима, 87-ю Ольга Абрамова.

Переможницею гонки стала триразова чемпіонка Ігор-2014 в Сочі Дар'я Домрачева з Білорусі. Слідом за нею фінішували норвежка Тура Бергер і Сюзан Данклі з США.

Пізніше сьогодні відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

Кубок світу завершиться у вихідні, коли відбудуться чоловіча і жіноча гонки переслідування (субота) і мас-старти (неділя).