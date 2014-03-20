Директор Євробаскету розповів, що може врятувати турнір

Про це заявив директор турніру Маркіян Лубківський, повідомили УНІАН в Місцевому організаційному комітеті Євробаскет-2015.

За словами пана Лубківського, на цій зустрічі потрібно визначити подальші умови взаємодії держави та інвесторів.

«Вчора та сьогодні я мав розмови з інвесторами, які заявили про можливість добудувати арени навіть за призупинення державної підтримки до з’ясування всіх умов. За моєю інформацією, вже почалися відповідні переговори між урядом та інвесторами. Думаю, все вирішиться протягом цього та наступного тижнів», - повідомив директор турніру.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Маркіян Лубківський заявив про те, що за сьогоднішніх складних економічних та політичних умов підготовка ЄвроБаскету 2015 не є можливою та назвав основні чинники, які перешкоджають його підготовці: агресію Росії щодо України, яка спричинила нестабільність у південно-східних регіонах, та складну економічну ситуацію, зокрема, неспроможність держави надати обіцяну підтримку приватним інвесторам, які будують арени до чемпіонату. М.Лубківський запропонував Уряду України та Федерації баскетболу звернутися до ФІБА Європа з пропозицією надати Україні можливість проведення Турніру у 2017 році, а чемпіонат 2015 року довірити якійсь з європейських країн чи декільком з них.

Пізніше у ФІБА-Європа заявили про те, що питання перенесення турніру може бути розглянуто не раніше ніж восени 2014 року.