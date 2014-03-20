«Чикаго» розгромив лідера чемпіонату НХЛ
10:55, 20 березня 2014Спорт
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Команда Національної хокейної ліги «Чикаго Блек Хоукс» розгромила лідера регулярного чемпіонату «Сент-Луїс Блюз» у ніч на четвер з рахунком 4:0.
Ендрю Шоу / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
У цьому матчі «Чикаго» мав перевагу протягом усіх трьох періодів, а відкрив рахунок на 20-й хвилині гри після точного кидка Данкана Кіта. У другій 20-хвилинці Ендрю Шоу закинув свою 18-ту шайбу в сезоні, а в третій Маркус Крюгер і Бен Сміт довершили розгром лідера.
В інших матчах дня «Тампа-Бей» виграла у «Торонто» - 5:3, «Вінніпег» здолав «Колорадо» (5:4), а «Ванкувер» був сильнішим за «Нешвілл» - 2:0.
Лідером турнірної таблиці ліги залишається «Сент-Луїс», на рахунку якого 101 очко.
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