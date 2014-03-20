«Чикаго» розгромив лідера чемпіонату НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У цьому матчі «Чикаго» мав перевагу протягом усіх трьох періодів, а відкрив рахунок на 20-й хвилині гри після точного кидка Данкана Кіта. У другій 20-хвилинці Ендрю Шоу закинув свою 18-ту шайбу в сезоні, а в третій Маркус Крюгер і Бен Сміт довершили розгром лідера.

В інших матчах дня «Тампа-Бей» виграла у «Торонто» - 5:3, «Вінніпег» здолав «Колорадо» (5:4), а «Ванкувер» був сильнішим за «Нешвілл» - 2:0.

Лідером турнірної таблиці ліги залишається «Сент-Луїс», на рахунку якого 101 очко.