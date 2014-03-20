«Українські отамани» зустрінуть команду Росії в Донецьку

Про це повідомляє офіційний сайт українського боксера Дениса Берінчика.

Перший матч пройде 30 березня в Москві, а другий поєдинок 4 квітня в Донецьку.

Це рішення було прийнято на підставі одного з головних принципів олімпійського руху, а саме те, що політику ніколи не треба вмішувати в спорт.

Переможець пари Україна - Росія зустрінеться з переможцем пари США - Куба. Перший матч відбудеться 25 квітня в Росії чи Україні, а другий поєдинок команди проведуть 2 травня в США або на Кубі.

Раніше повідомлялося, що обидва матчі можуть пройти на нейтральній території через складні взаємини двох країн останнім часом.