«Українські отамани» зустрінуть команду Росії в Донецьку
10:33, 20 березня 2014Спорт
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Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA) і Всесвітня Серія Боксу (WSB) оголосили, що протистояння між «Командою Росії» і «Українськими отаманами» відбудуться на домашніх рингах обох команд.
Українські отамани / otamans.com
Про це повідомляє офіційний сайт українського боксера Дениса Берінчика.
Перший матч пройде 30 березня в Москві, а другий поєдинок 4 квітня в Донецьку.
Це рішення було прийнято на підставі одного з головних принципів олімпійського руху, а саме те, що політику ніколи не треба вмішувати в спорт.
Переможець пари Україна - Росія зустрінеться з переможцем пари США - Куба. Перший матч відбудеться 25 квітня в Росії чи Україні, а другий поєдинок команди проведуть 2 травня в США або на Кубі.
Раніше повідомлялося, що обидва матчі можуть пройти на нейтральній території через складні взаємини двох країн останнім часом.
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