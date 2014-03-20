«Сан-Антоніо», здобув 11-ту перемогу поспіль у чемпіонаті НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

В останньому матчі «Сперз» грав з «Лос-Анджелес Лейкерс» і виграв з рахунком 125:109.

Команди на рівних провели першу половину гри (58:57), а ось після перерви «шпори» мали незаперечну перевагу - 34:30 у третій чверті і 33:22 у четвертій.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став француз Тоні Паркер, який набрав 25 очок.

Таким чином, «Сан-Антоніо», здобув 51 перемогу при 16 поразках, очолюючи на даний момент як турнірну таблицю Західної конференції, так і зведену турнірну таблицю ліги.

З інших матчів дня варто відзначити перемогу команди українського легіонера Олексія Леня «Фінікс Санс» над «Орландо Меджік» - 109:93. Лень набрав 9 очок і зробив 5 підбирань, провівши одну зі своїх найкращих ігор в нинішньому сезоні.