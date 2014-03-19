Український боксер Гвоздик проведе перший бій на професійному рингу 12 квітня

Про це повідомляє Boxnews.com.ua з посиланням на Boxrec.com.

Гвоздик проведе 6-раундовий бій у напівважкій вазі проти американця Майка Монтойї.

Бій відбудеться 12 квітня на арені MGM Гранд у Лас-Вегасі в рамках боксерського вечора, головною подією якого стане поєдинок Менні Пак'яо - Тімоті Бредлі.

Окрім олімпійської бронзи, Гвоздик також є переможцем Універсіади-2013 в Казані і володарем Кубка Європи-2010, який пройшов у Харкові.