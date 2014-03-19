Український боксер Гвоздик проведе перший бій на професійному рингу 12 квітня
17:11, 19 березня 2014Спорт
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Бронзовий призер Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року, український боксер Олександр Гвоздик проведе свій перший бій на професійному рингу 12 квітня.
Олександр Гвоздик / otamans.com/
Про це повідомляє Boxnews.com.ua з посиланням на Boxrec.com.
Гвоздик проведе 6-раундовий бій у напівважкій вазі проти американця Майка Монтойї.
Бій відбудеться 12 квітня на арені MGM Гранд у Лас-Вегасі в рамках боксерського вечора, головною подією якого стане поєдинок Менні Пак'яо - Тімоті Бредлі.
Окрім олімпійської бронзи, Гвоздик також є переможцем Універсіади-2013 в Казані і володарем Кубка Європи-2010, який пройшов у Харкові.
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