Тренер "Донбасу" зазначив, що стиль "Лева" буде відрізнятися від гри ризького "Динамо"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ХК "Донбас".

Зокрема, Назаров зазначив: "По-перше, "Лев" - це чеський хокей: дуже багато гри в пас, красивих комбінацій. До цього потрібно бути готовим. Звичайно, стиль "Лева" буде відрізнятися від гри ризького "Динамо". Це другий раунд, на кожну гру будемо виходити як на війну. Так що, я думаю готові".

Щодо того, що "Лев" достроково закінчив першу серію ігор плей-офф і мав більше часу для підготовки до ігор з "Донбасом" тренер припустив: "На мій погляд, це не буде перевагою. Я думаю, позначиться те, що вони тільки тренувалися в останні вісім днів не маючи ігрової практики. Тому, сподіваємося, що перевага буде на нашому боці".

Щодо того, чи можна вважати вихід у другий раунд плей-офф успіхом, Назаров зауважив: "Скажу так: тільки дилетанти радіють маленьким перемогам. Ми всі професіонали. В нас єдина мета - боротьба за Кубок Гагаріна. Це не просто пройти перший раунд і закінчити сезон. Це тільки початок. Будемо намагатися пройти якомога далі".

Також тренер зазначив, що команді дуже важливо провести домашні матчі саме у Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, серія другого етапу плей-офф Кубка Гагаріна "Лев" - "Донбас" розпочнеться в Празі і триватиме до чотирьох перемог. Перший, другий, а також, при необхідності, п'ятий і вирішальний сьомий матчі серії пройдуть у Празі, так як "Лев" посів більш високе місце в турнірній таблиці за підсумками регулярної першості. Третя, четверта і шоста ігри повинні відбутися на майданчику "Донбасу" в Донецьку. Запасним варіантом, у разі відсутності гарантій безпеки для команд, офіційних осіб і глядачів в Донецьку, Директорат КХЛ обрав Братиславу. У столиці Словаччини "Донбас" провів сьомий вирішальний матч серії першого етапу плей-офф проти "Динамо" (Рига), де виграв з рахунком 2:1.