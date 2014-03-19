Кубок Європи-2015 зі спортивної ходьби відбудеться в Івано-Франківську

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Зокрема, президент ФЛАУ Ігор Гоцул відзначив: "У надзвичайно важкій ситуації, в якій сьогодні перебуває Україна, у багатьох постає питання, чи доцільно саме зараз говорити про такі змагання. Проте саме зараз вони – це реальні кроки до європейської інтеграції, реальна можливість спростувати ідеологічні штами, які нам нав’язують. Показати усю гостинність Івано-Франківська".

Також Гоцул наголосив: "Те, що Івано-Франківськ отримав право проводити Кубок Європи – це вже певний рівень визнання. Адже виступати на ньому успішно – це одне, а приймати – зовсім інше, це «вища ліга». Зрозуміло, що силами виключно міста змагання такого рівня провести неможливо. Тому долучатись буде і область, і держава, але значну частину коштів розраховуємо залучити від спонсорів і меценатів змагань. Упевнений, ці змагання будуть успішними як в спортивному, так і в організаційному плані".

Оргкомітет з підготовки до Кубка Європи зі спортивної ходьби очолює міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Бюджет змагань складе приблизно 500 тисяч євро, з яких близько 150 тисяч євро – це внесок міста, решту планують залучити з інших джерел.

За словами керівника Івано-Франківської обласної федерації легкої атлетики Віталія Матешка, неабиякий акцент буде зроблений на промоційну складову. Вже зараз приймаються пропозиції щодо розробки талісману змагань, спеціальної марки та конверту, присвячених Кубку Європи зі спортивної ходьби. Автор найкращої пропозиції отримає приз від дирекції змагань під час церемонії урочистого відкриття.