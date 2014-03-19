Дві українки здобули перемоги на тенісному турнірі в Майамі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Світоліна, завдяки своєму високому рейтингу, була звільнена від матчів кваліфікації і стартувала відразу в основній сітці. В першому колі вона зустрічалася з американкою Бетані Маттек-Сендс і виграла в трьох партіях- 3:6, 6:3, 6:3.

У свою чергу, Кіченок зазнала проблеми в грі з хорваткою Мі’ряною Лючіч-Бароні, але зуміла виграти і потрапити в основну сітку- 6:1, 5:7, 6:3.

Як повідомляв УНІАН, раніше на турнірі в Майамі в першому колі кваліфікації припинив боротьбу Ілля Марченко. В основних змаганнях у чоловічому одиночному розряді Україну представлять Сергій Стаховський та Олександр Долгополов.