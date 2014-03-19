Дві українки здобули перемоги на тенісному турнірі в Майамі
13:22, 19 березня 2014Спорт
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В американському Майамі стартував тенісний турнір Sony Open, де першу перемогу в основній сітці здобула Еліна Світоліна, а Надія Кіченок виграла вирішальний матч кваліфікаційних змагання і також зіграє в основній сітці.
Еліна Світоліна / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Світоліна, завдяки своєму високому рейтингу, була звільнена від матчів кваліфікації і стартувала відразу в основній сітці. В першому колі вона зустрічалася з американкою Бетані Маттек-Сендс і виграла в трьох партіях- 3:6, 6:3, 6:3.
У свою чергу, Кіченок зазнала проблеми в грі з хорваткою Мі’ряною Лючіч-Бароні, але зуміла виграти і потрапити в основну сітку- 6:1, 5:7, 6:3.
Як повідомляв УНІАН, раніше на турнірі в Майамі в першому колі кваліфікації припинив боротьбу Ілля Марченко. В основних змаганнях у чоловічому одиночному розряді Україну представлять Сергій Стаховський та Олександр Долгополов.
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