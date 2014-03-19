Директор Євробаскету-2015 пропонує перенести турнір в Україні на 2017-й рік

Про це йдеться у заяві, яку УНІАН надали в прес-службі Місцевого організаційного комітету Євробаскет-2015.

Зокрема, Лубківський заявив: "Я не уявляю, як за сьогоднішніх надскладних економічних та політичних умов можна готувати ЄвроБаскет 2015. Адже підготовка такого масштабного проекту – це тривалий і складний процес, який передбачає, передусім, системне планування та цілий комплекс організаційних заходів. Щоб стати успішними, такі проекти готуються роками, вони потребують консолідованих зусиль тисяч людей».

Також директор турніру відзначає: «Першим і головним несприятливим фактором є агресія Росії щодо України, яка спричинила нестабільність і загрожує безпеці південно-східних регіонів України. Це, в свою чергу, вимагає від України перегляду пріоритетів свого порядку денного, а відтак - концентрації політичного та економічного ресурсу задля збереження своєї територіальної цілісності і навіть незалежності. Другим несприятливим чинником є складна економічна ситуація в Україні і необхідність вирішення непростих та більш пріоритетних питань соціального характеру. Стало очевидним, що сьогодні наша держава не може собі дозволити ані підтримку приватних інвесторів, які будують багатофункціональні арени, ані профінансувати підготовчі роботи, які входять до сфери її відповідальності. Крім того, місцевий організаційний комітет вже відчуває брак часу для повноцінної підготовки Турніру".

Підсумовуючи, директор турніру пропонує: "Враховуючи такі об’єктивні форс мажорні обставини, я вважаю, що наша держава в особі Уряду і Федерації баскетболу має повне право звернутися до ФІБА Європа з пропозицією надати Україні можливість проведення Турніру у 2017 році, а чемпіонат 2015 року довірити якійсь з європейських країн чи декільком з них. Так буде чесно і справедливо, враховуючи те, що вже проведено значну частину підготовки: розпочато будівництво арен, які можуть стати «білими слонами», якщо їх не добудувати, виконано величезну організаційну роботу, яка також не має пропасти. Хочеться вірити, що ближчим часом будуть врегульовані всі економічні та політичні питання і ситуація в Україні стабілізується. Це дозволить державі і приватним інвесторам відпрацювати нову модель взаємодії та завершити будівництво арен. Таке рішення, зрештою, відповідатиме і стратегії зближення України з Європою: не забрати Турнір, а дати Україні, яка сьогодні бореться за своє європейське майбутнє, можливість стабілізувати внутрішню ситуацію і успішно реалізувати цей європейський спортивний проект".

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет має відбутися в 6 містах України восени 2015 року.