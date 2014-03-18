"Будівельник" виграв перший матч чвертьфіналу Кубка Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч, в якому номінальним господарем майданчика вважався київський клуб, пройшов на нейтральній майданчику в Каунасі на вимогу організаторів змагань з міркувань безпеки.

Кияни активно розпочали матч і в першому періоді отримали 6-очкову перевагу - 22:16. Після 2-хвилинної паузи ініціативу перехопив сербський клуб, який до великої перерви зумів скоротити розрив до мінімуму - 41:39.

Після великої перерви кияни знову почали нарощувати перевагу, вигравши тртетью чверть з різницею в 6 очок, збільшивши загальний перевагу до 8 балів - 66:58. Але, утримати солідний перевагу перед повторною грою в гостях у Белграді українцям не вдалося. Чинний чемпіон України поїде в столицю Сербії з 3-очковою перевагою - 82:79.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став Янікс Стрельнієкс, який набрав 20 очок.

Гра-відповідь в Белграді відбудеться рівно за тиждень, 25 березня.