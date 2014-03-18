КХЛ заборонила "Донбасу" проводити домашні ігри плей-офф в Донецьку

Про це йдеться в офіційному релізі КХЛ.

Зокрема, в релізі зазначається: "Континентальна хокейна ліга інформує, що домашні матчі "Донбасу" в серії півфіналу Західної конференції Другого етапу Чемпіонату КХЛ сезону 2013/2014 проти "Лева" відбудуться у Братиславі. У відповідності з пунктом 2 статті 55 Спортивного регламенту КХЛ, за погодженням з ХК "Донбас", а також враховуючи міркування безпеки та логістики КХЛ прийняла рішення про те, що третій, четвертий і, в разі необхідності, шостий (23, 24 і 28 березня відповідно) матчі серії "Лев" - "Донбас" пройдуть у льодовому палаці Словнафт-Арена (Словаччина, Братислава)".

Відзначимо, що серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Перший, другий, а також, при необхідності, п'ятий і сьомий матчі серії пройдуть у Празі, тому що "Лев" посів більш високе місце в турнірній таблиці за підсумками регулярної першості.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Донбасу" заборонили вдома грати сьомий вирішальний матч серії першого етапу плей-офф проти "Динамо" (Рига). Гра відбулася в Братиславі і завершилася з рахунком 2:1 на користь "Донбасу".