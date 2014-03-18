Шість українців змагатимуться на другому етапі Всесвітньої серії зі стрибків у воду

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

У складі збірної України - Ілля Кваша, Олександр Горшковозов, Олександр Бондар, Юлія Прокопчук, Анастасія Недобіга та Олена Федорова.

Змагання етапу відбудуться 20 березня в Дубаї.

Нагадаємо, що перший етап змагань пройшов у Пекіні, де наші спортсмени здобули дві бронзові медалі – Ілля Кваша (трамплін, 3м) та Олександр Горшковозов - Ілля Кваша (трамплін, синхрон, 3м).

Світова серія FINA – найпрестижніший міжнародний турнір, який проводиться з 2007 року. Право виступати на ньому отримують ті спортсмени, хто в минулому сезоні потрапив до 8-ки найкращих в індивідуальних дисциплінах та у 6-ку – у синхронних стрибках в олімпійських видах програми.