Українка Кіченок подолала перший раунд кваліфікації тенісного турніру в Маямі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому колі Кіченок зустрічалася з Анастасією Півоваровою з Росії і повністю домінувала в грі віддавши суперниці лише один гейм по ходу матчу - 6:0, 6:1.

У свою чергу, Ілля Марченко завершив боротьбу вже на старті попередніх змагань. Його суперником був Ян-Леннард Штруфф з Німеччини, з яким українець програв у боротьбі в двох партіях - 6:7, 3:6.

Турнір у Майамі є другим поспіль престижним турніром, що проводиться в США, слідом за змаганнями в Індіан-Уеллсі. За своєю значущістю ці змагання поступаються тільки чемпіонатам серії "Великого шолома", в число яких входить і самий знаменитий у світі Уімблдонський турнір.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Індіан-Уеллсі найкращий тенісист України Олександр Долгополов сенсаційно дійшов до півфіналу, обігравши по ходу змагань найсильнішого тенісиста світу іспанця Рафаеля Надаля. Від участі у кваліфікаційному турнірі в Майамі Долгополов звільнений. На даний момент він займає 9-е місце в рейтингу АТР сезону-2014, так званих "чемпіонських перегонах".