ФФУ заявило про необхідність збереження цілісності та незалежності національного чемпіонату

Текст заяви розміщений на офіційному сайті ФФУ.

Зокрема, в заяві йдеться: "Самостійний український футбол це те, чим пишається наша держава. Ми разом дуже довго йшли до тих результатів, які зараз маємо. Наші клуби − одні з найкращих у Європі, а національна збірна входить до двадцятки кращих збірних світу. Вітчизняний футбол − цілком самодостатній та дуже багато значить для всіх українців. Сьогодні ми є свідками нестабільної ситуації в нашій країні, яка, нажаль, зачепила і футбол. Останні події в Криму вже змусили два українських клуби замислитися над своїм майбутнім. «Таврія» та «Севастополь» це − клуби, які регулярно доводили, що можуть на рівних грати з елітою нашого футболу. Символічно, що саме футбольний клуб «Таврія» виборов перше золото чемпіонату Незалежної України! Тому, у такий складний момент, ФФУ зробить усе залежне від неї. Наша мета - об’єднати людей завдяки футболу. Ми впевнені, що найближчим часом Українська Прем’єр-ліга дасть оцінку ситуації, і докладе максимум зусиль для стабілізації ситуації в УПЛ".

Як повідомляв УНІАН, напередодні керівництво симферопольскої "Таврії" заявило про те, що у разі переходу в російський чемпіонат хотіла б одразу отримати місце в Прем’єр-лізі - найвищому дивізіоні чемпіонату країни. Згодом таку ж позицію висловили й керівники "Севастополя".