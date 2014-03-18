Українські шаблістки виграли " бронзу " етапу Кубка світу в Анталії

Про це УНІАН повідомили в Національній федерації фехтування України.

Команда у складі Ольги Харлан, Галини Пундик, Олени Вороніної та Аліни Комащук в 1/8 фіналу обіграла Японію з рахунком 45:32. Далі українки взяли гору над француженками (45:43), у півфіналі поступилися США (36:45), а у бронзовому матчі взяли реванш у команди Польщі, якій поступилися два тижні тому на етапі Кубка світу в італійському Больцано - 45:35.

Переможцем турніру в Анталії стала команда США, яка у фіналі обіграла збірну Росії.

В особистому турнірі лідер світового рейтингу Ольга Харлан посіла лише 9-е місце, програвши в 1/8 фіналу росіянці Юлії Гаврилової - 14:15. У свою чергу, Гаврилова в фіналі поступилася француженці Сесіль Бердер, котра і стала переможницею турніру.