"Донбас" вийшов у чвертьфінал Кубка Гагаріна

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вирішальна гра серії була перенесена з Донецька в Братиславу з міркувань безпеки.

Матч на нейтральному майданчику в столиці Словаччини пройшов з перевагою українського клубу, який вважався номінальним господарем льоду.

Рівно через 4 хвилини після початку гри Євген Дадонов відкрив рахунок, а на 7-й хвилині фінський легіонер Теему Лайне подвоїв перевагу донеччан. Щоправда, на 17-й хвилині Гінтс Мейя скоротив розрив у рахунку до мінімуму. Другий період пройшов з перевагою "Динамо" але результату не приніс жодный з команд. А на початку третього періоду Євген Дадонов встановив остаточний рахунок - 3:1.

Таким чином, українська команда виграла у серії з семи матчів - 4:3.

У чвертьфіналі Кубка Гагаріна "Донбас" зіграє чеським клубом "Лев" з Праги.