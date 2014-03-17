Гендиректор "Таврії" сподівається на отримання клубом місця в російській футбольній Прем'єр-лізі

Про це повідомляє sovsport.ru.

Зокрема, Бойцан зазначив: "Не хочеться грати в другому дивізіоні. Все-таки «Таврія» - перший чемпіон незалежної України, клуб з великими традиціями. Сподіваюся буде прийнято рішення щоб кримські команди - «Таврія» і «Севастополь» - взяли участь в РФПЛ. Але поки говорити про це рано".

Разом з тим, на даний момент, керівництво клубу планує, що команда дограє до кінця сезон у національному чемпіонаті України: "Про щось конкретне можна говорити, якщо будуть підписані документи, що все буде оформлено юридично. Зараз - перехідний період. І навіть у такий час спорт, і футбол зокрема, залишається улюбленим заняттям для людей. Зараз «Таврія» - член Федерації футболу України і української Прем'єр-ліги. Будемо в штатному режимі проводити матчі, що залишилися. Після політичних рішень будемо розуміти, куди далі рухатися".

Разом з тим, у ФК "Севастополь", на прохання видання прокоментувати перехід команди в російський чемпіонат, говорити на цю тему категорично відмовилися.

На даний момент «Таврія» займає останнє 16-е місце в чемпіонаті України, а «Севастополь» йде на 11-му місці.