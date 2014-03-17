Українські легкоатлети завоювали три медалі на Кубку Європи з метань

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Максим Богдан переміг у змаганнях з метання спису серед молоді. Більше того, його результат - 83,41 м став не лише «золотим», а й найкращим нинішнього сезону в світі та молодіжним національним рекордом України.

Альона Шамотіна другий рік поспіль виграє срібну медаль з метання молота серед молоді. У Португалії українка показала найкращий результат сезону в світі серед юніорок та встановила свій особистий рекорд - 67,87 м. Перемогла полька Мальвіна Копрон (69,30 м).

Ще одне «срібло», і також у змаганнях молоді, виграла дискоболка Вікторія Клочко (53,74 м). Поза конкуренцією в секторі була німкеня Шаніс Крафт (64,16 м).

Після завершення змагань Клочко відзначила: «Я рада, адже це найкращий результат нинішнього сезону для мене. І це лише початок. Влітку буде чемпіонат Європи, і я спробую туди відібратися. Думаю, у мене є шанс виконати норматив. В метанні диска важлива кожна складова: це і техніка, і швидкість… Мені подобається, як метають німкені Надіне Мюллер і Шаніс Крафт, як метала Фаіна Мельник».

Кубок Європи з метань в Лейрії відбувався 15-16 березня.