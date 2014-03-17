Баскетбольна Суперліга визначила п’ятірку кращих гравців тижня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Суперліги.

Кращими захисниками тижня стали Клим Артамонов («Одеса»), який набрав 22 очка, зробив 10 передач, 4 підбирання та 3 перехоплення й Олександр Рибалко («Ферро-ЗНТУ») – 13.5 очка в середньому за гру, 6.5 підбирання, 6.5 передач та 2.5 перехоплення.

Серед форвардів кращими стали Ріккі Мінард («Будівельник») – який набрав 15 очок, зробив 17 передач, 8 підбирань і 4 перехоплення, а також Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 15.5 очка, 9 підбирань, 5 передач, 1 блок-шот та 1 перехоплення. Найкращим центровим визнаний Андрій Агафонов («Одеса») – 20 очок, 12 підбирань, 6 передач та 1 перехоплення.

За підсумками минулого тижня турнірну таблицю, як і раніше, очолює "Хімік" (Южнє, Одеська обл.), який має співвідношення перемог і поразок 19/2. У БК "Донецьк" цей показник складає - 15/5, чинного чемпіона України київського "Будівельника" - 15/6.