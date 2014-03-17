Українець Дмитренко виграв турнір ІААФ у Лугано зі спортивної ходьби

12:38, 17 березня 2014
Спорт
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Українець Руслан Дмитренко виграв міжнародний турнір зі спортивної ходьби Lugano Trophy – 12th Memorial Mario Albisetti 2014, змагання, що входять до серії IAAF (Міжнародної федерації легкої атлетики) Race Walking Challenge.

Руслан Дмитренко / ФЛАУ

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Турнір приймало швейцарське місто Лугано, де Дмитренко змагався на дистанції 20 км. Він подолав трасу з особистим рекордом – 1 година 20 хвилин 8 секунд.

За українцем фінішував китаєць Цзелінь Цай (1:20.31), ще в 11 секундах позаду був словак Матей Тот.

«Дуже щасливий, що вдалося встановити особистий рекорд, - зазначив Дмитренко. – Я насолоджувався ходьбою за такої хорошої і сонячної погоди».

Турнір у Лугано є традиційним щорічним міжнародним змаганням у календарі IAAF.

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