Ніко Росберг виграв першу гонку сезону «Формули-1»

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Росберг впевнено виграв гонку - з перевагою 24.5 секунди над найближчим суперником, здобувши четверту перемогу в кар'єрі. Слідом за ним фінішували Даніель Ріккардо і Карл Магнуссен.

Чинний чемпіон світу Себастьян Феттель не зміг завершити гонку, зійшовши з дистанції вже після 4-го кола.

Другий етап змагань відбудеться рівно через два тижні - 30 березня - в Малайзії.