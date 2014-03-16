Ніко Росберг виграв першу гонку сезону «Формули-1»
12:09, 16 березня 2014Спорт
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У Мельбурні (Австралія) завершилася перша гонка сезону «Формули-1», в якій перемогу здобув німецький гонщик Ніко Росберг.
Ніко Росберг / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Росберг впевнено виграв гонку - з перевагою 24.5 секунди над найближчим суперником, здобувши четверту перемогу в кар'єрі. Слідом за ним фінішували Даніель Ріккардо і Карл Магнуссен.
Чинний чемпіон світу Себастьян Феттель не зміг завершити гонку, зійшовши з дистанції вже після 4-го кола.
Другий етап змагань відбудеться рівно через два тижні - 30 березня - в Малайзії.
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