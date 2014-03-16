Лижник Яровий завоював срібло Паралімпіади
11:44, 16 березня 2014Спорт
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У Сочі завершилася лижна гонка Паралімпіади на 10 км серед сидячих спортсменів, в якій українець Максим Яровий завоював друге місце.
Паралімпіада-2014 / sochi2014.com
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми взяли участь 28 спортсменів.
Яровий стартував одним з останніх і тримав інтригу в гонці до останніх секунд, так як в силу своїх фізичних можливостей відстав від основної групи спортсменів. Тим не менше, з урахуванням часового коефіцієнта, який різниться для лижників з різними можливостями, він йшов у лідируючій групі до кінця.
У підсумку, українець на 14,5 секунди відстав від канадця Кріса Клебеля, але на 11,7 секунди випередив Григорія Муригіна з Росії.
Таким чином, на рахунку збірної України вже 25 нагород - 5 золотих, 9 срібних і 11 бронзових.
Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.
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