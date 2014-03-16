Лижник Яровий завоював срібло Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми взяли участь 28 спортсменів.

Яровий стартував одним з останніх і тримав інтригу в гонці до останніх секунд, так як в силу своїх фізичних можливостей відстав від основної групи спортсменів. Тим не менше, з урахуванням часового коефіцієнта, який різниться для лижників з різними можливостями, він йшов у лідируючій групі до кінця.

У підсумку, українець на 14,5 секунди відстав від канадця Кріса Клебеля, але на 11,7 секунди випередив Григорія Муригіна з Росії.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 25 нагород - 5 золотих, 9 срібних і 11 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.