Лижниця Павленко принесла Україні 24-ю медаль Паралімпіади
11:25, 16 березня 2014Спорт
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У Сочі завершилася жіноча лижна гонка Паралімпіади на 5 км серед сидячих спортсменів, де друге місце посіла українка Людмила Павленко.
Людмила Павленко / invasport.org.ua
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій гонці взяли участь 23 спортсменки.
Українку випередила по дистанції тільки німецька спортсменка Андреа Ескау, яка подолала 5 км. за 16 хвилин 08,6 секунди. Павленко відстала на 18,4 секунди, а американка Оксана Мастерс, що фінішувала третьою - на 56,2 секунди.
Таким чином, на рахунку збірної України тепер 24 нагороди - 5 золотих, 8 срібних і 11 бронзових.
Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.
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