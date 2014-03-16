Лижниця Павленко принесла Україні 24-ю медаль Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій гонці взяли участь 23 спортсменки.

Українку випередила по дистанції тільки німецька спортсменка Андреа Ескау, яка подолала 5 км. за 16 хвилин 08,6 секунди. Павленко відстала на 18,4 секунди, а американка Оксана Мастерс, що фінішувала третьою - на 56,2 секунди.

Таким чином, на рахунку збірної України тепер 24 нагороди - 5 золотих, 8 срібних і 11 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.