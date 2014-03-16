Вирішальний матч серії плей-офф КХЛ «Донбас» - «Динамо» (Рига) перенесений з Донецька у Братиславу

Про це повідомляє офіційний сайт КХЛ.

У повідомленні, зокрема, йдеться: «У зв'язку з ескалацією насильства і порушеннями громадського порядку в останні дні, а також у зв'язку з наявною інформацією про підготовку масштабних акціях громадянської непокори Континентальна хокейна ліга прийняла рішення про тимчасову заборону проведення матчів Чемпіонату КХЛ в Донецьку. Дане рішення прийнято з урахуванням неможливості забезпечення належної безпеки для команди гостей, глядачів та інших учасників матчів».

У зв'язку з цим сьомий матч серії чвертьфіналу Західної конференції між «Донбасом» і ризьким «Динамо» відбудеться 17 березня в Братиславі на «Словнафт Арені». Гра розпочнеться о 19:00 за місцевим часом (20:00 за київським).

В Братиславі, на «Словнафт Арені» свої матчі проводить команда КХЛ «Слован», яка в основний плей-офф не потрапила, зайнявши 11-е місце в регулярному чемпіонаті. У втішному плей-офф - Кубку Надії - команда вибула з боротьби вже в кваліфікаційно раунді, поступившись за сумою двох матчів мінським «Динамо». Таким чином, «Слован» закінчив сезон достроково і арена зараз може вільно використовуватися іншими командами.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Ризі відбувся 6-й матч серії "Донбас" - "Динамо", в якому «Динамо» виграло з рахунком 2:1, зрівнявши рахунок у серії до 4 перемог - 3:3.