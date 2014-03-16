Українські лижниці завоювали дві медалі Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, всього в цій гонці брали участь 18 спортсменок.

Українки з самого початку дистанції йшли в числі лідерів, але впораться зі швидкістю росіянки Анни Миленіной так і не зуміли. Переможниця подолала 5 км. за 13 хвилин 31,9 секунди. Відставання Батенкової склало 12,5 секунди, а Кононової - 15 секунд рівно.

Для Батенкової ця медаль стала четвертою на змаганнях в Сочі. Раніше вона завоювала ще два срібла у змаганнях лижників і одну бронзу в біатлоні. У свою чергу, для Кононової це третя нагорода. Раніше вона виграла золото і срібло в біатлоні.

Всього, на даний момент, збірна України завоювала 23 медалі - 5 золотих, 7 срібних та 11 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.