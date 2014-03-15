Долгополов програв Федереру у півфіналі тенісного турніру в Індіан-Уеллс

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч тривав усього 1 годину та 1 хвилину.

Лише в першому сеті українець більш-менш на рівних бився з суперником, дозволивши йому виграти лише один гейм на своїй подачі. А у другій партії швейцарець повністю контролював ситуацію вигравши три гейми на подачі українця з чотирьох.

У фіналі турніру, в ніч на 17 березня за київським часом, Федерер зійдеться з переможцем другого півфіналу Новак Джокович (Сербія) - Джон Існер (США). Цей матч відбудеться сьогодні вночі.

Нагадаємо, що раніше на цьому турнірі, у другому колі змагань Долгополов сенсаційно у трьох сетах обіграв першу ракетку світу та чинного переможця Індіан-Уеллс-2013 іспанця Рафаеля Надаля. Після цього українець пройшов ще двох менш грізних опонентів.

Турнір в Індіан-Уеллс є одним з найпрестижніших у світі тенісу (загальний призовий фонд - 5,2 млн. доларів), поступаючись за значущістю тільки чотирьом змагань серії "Великого шолома", в число яких входить і самий знаменитий у тенісному світі Уімблдонський турнір.