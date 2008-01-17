Кубок Англії: Манчестер виграв завдяки голу екс-гірника
Господарі матчів - на висоті
У Кубку Англії відбулися декілька мачтів-перегравань.
Найцікавіший (за складом учасників) матч пройшов у Манчестері, де підопічні Свена Йорана Ерікссона перемогли Вест Хем завдяки голу екс-гірника Елано, повідомляє Football.ua.
Нері Кастільйо в зіткненні з Лукасом Нілом травмував плече і був замінений вже в першому таймі.
Манчестер Сіті - Вест Хем 1:0
Гол: Елано 73
Ньюкасл - Сток 4:1
Голи: Оуен 8, Касапа 31, Мілнер 68, Дафф 76 - Лоуренс 89
Херефорд - Транмер 1:0
Гол: Джонсон 72
Хавант - Суонсі 4:2
Голи: Монк 4 (у свої ворота), Коллінз 25, Баптіст 37, Джордан 65 - Бауза 39, Скотленд 48
Раніше у вівторок також відбулися перегравання п`яти нічийних матчів Кубка Англії.
Ліверпуль - Лутон 5:0
Голи: Бабель 45, Джеррард 52, 64, 71, Хююпя 57
Редінг - Тоттенхем 0:1
Гол: Роббі Кін 15
Бері - Норвіч 2:1
Голи: Фатчер 18, Бішоп 61 - Даблін 86
Мілуолл - Волсолл 2:1
Голи: Мей 15, Александер 49 - Ніколлз 61
ВБА - Чарльтон 2:2 (по пен. 4:3)
Голи: Беднар 14, Моррісон 51 - Емброуз 64, Діксон 90