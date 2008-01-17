Кубок Англії: Манчестер виграв завдяки голу екс-гірника

У Кубку Англії відбулися декілька мачтів-перегравань.

Найцікавіший (за складом учасників) матч пройшов у Манчестері, де підопічні Свена Йорана Ерікссона перемогли Вест Хем завдяки голу екс-гірника Елано, повідомляє Football.ua.

Нері Кастільйо в зіткненні з Лукасом Нілом травмував плече і був замінений вже в першому таймі.

Манчестер Сіті - Вест Хем 1:0

Гол: Елано 73

Ньюкасл - Сток 4:1

Голи: Оуен 8, Касапа 31, Мілнер 68, Дафф 76 - Лоуренс 89

Херефорд - Транмер 1:0

Гол: Джонсон 72

Хавант - Суонсі 4:2

Голи: Монк 4 (у свої ворота), Коллінз 25, Баптіст 37, Джордан 65 - Бауза 39, Скотленд 48

Раніше у вівторок також відбулися перегравання п`яти нічийних матчів Кубка Англії.

Ліверпуль - Лутон 5:0

Голи: Бабель 45, Джеррард 52, 64, 71, Хююпя 57

Редінг - Тоттенхем 0:1

Гол: Роббі Кін 15

Бері - Норвіч 2:1

Голи: Фатчер 18, Бішоп 61 - Даблін 86

Мілуолл - Волсолл 2:1

Голи: Мей 15, Александер 49 - Ніколлз 61

ВБА - Чарльтон 2:2 (по пен. 4:3)

Голи: Беднар 14, Моррісон 51 - Емброуз 64, Діксон 90