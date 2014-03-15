Ризьке «Динамо» зрівняло рахунок у серії плей-офф КХЛ з «Донбасом»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, тепер у серії має бути вирішальний 7-й матч, який за регламентом повинен відбутися на майданчику українського клубу.

Основні події цього матчу відбулися в другому періоді, коли протягом 20 хвилин ігрового часу були забиті всі три голи. Рахунок відкрили гості, коли на 26-й хвилині закинули гол в результаті точного кидка Максима Якуцени. Але, на 30-й хвилині Лауріс Дарзіньш зрівняв результат, а на 34-й Андріс Джеріньш вивів латвійський клуб вперед - 2:1.

У третьому періоді донеччани мали перевагу, але так і не змогли її реалізувати.

Вирішальний сьомий матч серії «Донбас» - «Динамо» має відбутися 17 березня в Донецьку.