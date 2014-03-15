Ризьке «Динамо» зрівняло рахунок у серії плей-офф КХЛ з «Донбасом»
19:16, 15 березня 2014Спорт
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У Ризі завершився шостий матч плей-офф 1/8 фіналу Континентальної хокейної ліги - Кубка Гагаріна - в якому «Динамо» виграло у донецького «Донбасу» з рахунком 2:1, зрівнявши рахунок в серії до чотирьох перемог - 3:3.
ХК Донбас / hcdonbass.com
Як повідомляє кореспондент УНІАН, тепер у серії має бути вирішальний 7-й матч, який за регламентом повинен відбутися на майданчику українського клубу.
Основні події цього матчу відбулися в другому періоді, коли протягом 20 хвилин ігрового часу були забиті всі три голи. Рахунок відкрили гості, коли на 26-й хвилині закинули гол в результаті точного кидка Максима Якуцени. Але, на 30-й хвилині Лауріс Дарзіньш зрівняв результат, а на 34-й Андріс Джеріньш вивів латвійський клуб вперед - 2:1.
У третьому періоді донеччани мали перевагу, але так і не змогли її реалізувати.
Вирішальний сьомий матч серії «Донбас» - «Динамо» має відбутися 17 березня в Донецьку.
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