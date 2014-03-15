«Волинь» здобула першу перемогу у весняній частині Прем'єр-ліги
18:55, 15 березня 2014Спорт
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У Донецьку і Львові завершилися перші матчі 21-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в яких «Металург» і маріупольський «Іллічівець» зіграли внічию з рахунком 1:1, а «Карпати» поступилися луцькій «Волині» - 0:1.
Прем'єр-ліга / sctavriya.com
Як повідомляє кореспондент УНІАН, це були перші матчі турніру після зимової перерви.
У Донецьку рахунок в середині першого тайму відкрив гравець «Іллічівця» В'ячеслав Чурко. Маріупольці зуміли втримати перевагу до кінця тайму. Але, на початку другого тайму, Жуніор Мораєс зрівняв результат - 1:1.
Гра у Львові була не менш наполегливою і напруженою, а єдиний гол у ній забив гравець гостей Дмитро Козьбан.
Як повідомляв УНІАН, пізніше ввечері сьогодні відбудеться матч «Дніпро» - «Севастополь», а на 16 березня заплановано ще чотири гри туру.
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