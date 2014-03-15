«Волинь» здобула першу перемогу у весняній частині Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це були перші матчі турніру після зимової перерви.

У Донецьку рахунок в середині першого тайму відкрив гравець «Іллічівця» В'ячеслав Чурко. Маріупольці зуміли втримати перевагу до кінця тайму. Але, на початку другого тайму, Жуніор Мораєс зрівняв результат - 1:1.

Гра у Львові була не менш наполегливою і напруженою, а єдиний гол у ній забив гравець гостей Дмитро Козьбан.

Як повідомляв УНІАН, пізніше ввечері сьогодні відбудеться матч «Дніпро» - «Севастополь», а на 16 березня заплановано ще чотири гри туру.